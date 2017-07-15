«Спартак» — «Локомотив»: после матча за Суперкубок не было допинг-контроля

По информации «Чемпионата», по окончании матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» не было допинг-контроля. Встреча состоялась 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
После финального свистка допинг-пробы не были взяты ни у игроков «Спартака», ни у футболистов «Локомотива».
Игроки не сдавали пробы и на финале Кубка России 2 мая в Сочи. Тогда «Локомотив» выиграл со счётом 2:0 у «Урала».
Почему футболистов не проверяют на допинг? 7 вопросов к РУСАДА
Почему футболистов не проверяют на допинг? 7 вопросов к РУСАДА
Никаких проб на Суперкубке, контроль местонахождения, образовательные семинары в клубах – что будет с допингом в российском футболе дальше.