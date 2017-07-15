Кучук: благодарен игрокам «Ростова» за то, что они не теряли чувство веры в себя

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче первого тура нового сезона РФПЛ.
«До потери Бухарова игра в первом тайме строилась очень хорошо. Потом пришлось перестраиваться, потому что Бухаров был основным ударным нападающим. Но я рад за Дядюна, он вышел очень хорошо.
Обе команды хотели победить и заслужили по очку. Я благодарен своим футболистам за самоотверженность, а также за то, что они перестроились в ходе матча и не теряли чувство веры в себя», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью