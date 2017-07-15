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Кучук: благодарен игрокам «Ростова» за то, что они не теряли чувство веры в себя

15 июля 2017, суббота. 17:11. Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче первого тура нового сезона РФПЛ.

«До потери Бухарова игра в первом тайме строилась очень хорошо. Потом пришлось перестраиваться, потому что Бухаров был основным ударным нападающим. Но я рад за Дядюна, он вышел очень хорошо.

Обе команды хотели победить и заслужили по очку. Я благодарен своим футболистам за самоотверженность, а также за то, что они перестроились в ходе матча и не теряли чувство веры в себя», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».

Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов ФК Урал Леонид Кучук
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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