Перед матчем «Тосно» — «Уфа» образовалась огромная очередь в кассы «Петровского»

Накануне матча первого тура российской Премьер-Лиги между «Тосно» и «Уфой» в кассах стадиона «Петровский» образовалась огромная очередь. Многие болельщики клуба из Ленинградской области хотят увидеть дебют команды в высшем дивизионе российского футбола, передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин. Для фанатов работают три кассы.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Уфа». Идёт первый тайм, счёт — 0:0.
Посмотреть видео с огромной очередью в кассы «Петровского» можно на «Чемпионате». Представляем вашему вниманию также видео с комментариями болельщиков об очереди и с магазином «Тосно».