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Форвард «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу сообщил о предложении из «Спартака»

15 июля 2017, суббота. 18:35. Футбол

Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Атдхи Нухиу сообщил, что получил предложение от московского «Спартака». 27-летний форвард сборной Косово подчеркнул, что примет окончательное решение в середине августа.

«Решение будет принято в середине августа. У меня есть варианты с «Фулхэмом», «Болтоном», а также пришло предложение от «Спартака». Всё будет решено в середине следующего месяца», — цитирует Нухиу Presheva.com.

Атдхи Нухиу начинал карьеру в Австрии, где успел поиграть в нескольких клубах, включая венский «Рапид», а в 2013 году перешёл в «Шеффилд Уэнсдей». В минувшем сезоне Чемпионшипа он провёл 21 матч в составе команды (2 – в основе), но результативными действиями не отметился. В активе футболиста — один мяч в единственном матче за сборную Косово.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Болтон Уондерерс Сборная Косово — Футбол ФК Спартак Фулхэм Шеффилд Уэнсдей Трансферы
Новости. Футбол
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