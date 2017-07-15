«Волгарь» благодаря голу в концовке обыграл «Ротор-Волгоград»

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор-Волгоград» встречался с «Волгарём». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась победой «Волгаря» со счётом 2:1.
Точный удар Романа Акбашева на 12-й минуте вывел вперёд в счёте астраханскую команду, однако волгоградцы отыгрались уже через десть минут благодаря голу Михаила Бирюкова. Победу «Волгарю» принёс гол Дмитрия Кабутова, который был забит на 87-й минуте.
«Волгарь» набрал четвёртое очко по итогам двух туров ФНЛ, а «Ротор-Волгоград» потерпел второе поражение подряд.