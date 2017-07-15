Арбитр из Крыма отказался обслуживать матч за Суперкубок Украины

Арбитр Анатолий Жабченко, которому было доверено возглавить судейскую бригаду на матче за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и «Шахтёром», решил отказаться от возможности поработать на этой встрече. Жабченко обратился с заявлением в комитет арбитров ФФУ, в котором попросил снять его с матча, сообщает Football.ua.
«В комитет поступило заявление от арбитра Жабченко Анатолия, в котором этот украинский арбитр обращается с просьбой снять его с матча, понимая тот сильный прессинг, оказываемый в СМИ по вопросу его так называемого двойного гражданства, а также во избежание рисков, связанных с общественным порядком во время проведения матча за Суперкубок Украины в Одессе», — говорится в заявлении.
В Федерации футбола Украины заявление Жабченко приняли и заменили его на арбитра Константина Труханова.
До крымского кризиса Жабченко представлял Симферополь, а в июле 2014 года изменил футбольную «прописку» на хмельницкую, оставшись при этом жить в столице Крыма. У Жабченко есть российский паспорт, за что арбитр был внесён в «чёрный список» украинского сайта «Миротворец».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» – «Динамо» Киев. Начало встречи — в 21:00 мск.