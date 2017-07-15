Гончаренко: это был очень эмоциональный матч, такие матчи нравятся болельщикам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Анжи» (3:1) в матче первого тура РФПЛ.
«Думаю, для первого тура это был очень хороший матч. Очень эмоциональный матч. Такие матчи нравятся болельщикам. Рады, что победили. Важно было стартовать с победы. Были моменты и у наших ворот, и мы достаточно создали. Есть что анализировать.
Что касается замены Дзагоева на 64-й минуте, то он мог сыграть и больше, но у нас достаточно плотный график, поэтому нужно давать паузу. Он долго лечился, нужно дозировать игровое время», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
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