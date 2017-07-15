Васин забил первый в карьере гол за ЦСКА

Защитник сборной России и ЦСКА Виктор Васин вышел в стартовом составе московской команды на гостевой матч 1-го тура с «Анжи» и на 21-й минуте точным ударом открыл счёт.
Для 28-летнего футболиста этот гол стал первым в составе ЦСКА, за который он выступает с 2011 года. В сезоне-2014/15 Васин был в аренде в «Мордовии», а в 2016-м провёл полгода на правах аренды в «Уфе».
Примечательно, что на встрече с болельщиками ЦСКА Васин сообщил, что очень хочет забить дебютный гол за команду. Игрок сказал, что главный тренер Виктор Гончаренко шутит по поводу его голов в составе сборной России и их отсутствия по выступлениям за клуб. На счету Васина два гола в девяти матчах за сборную России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА.
Посмотреть видео гола можно в «твиттере» РФПЛ.