Григорян: ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче первого тура РФПЛ.
«ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу. Нам не удалось многое из задуманного. Понимали, что, играя против такой сыгранной команды, нужно обезоруживать её сильные качества.
Для нас стал неожиданностью выход Дзагоева в стартовом составе. Он нетипичный второй форвард: спускался вниз, создавал численное преимущество, где-то мы были не готовы к этому. Удачно сыграл Головин, выиграл много единоборств на тоненького.
При счёте 1:2 у нас было два стопроцентных момента, один из которых – выход один на один. Да, сегодня Маркелов забил один гол, но он мог забить ещё и сравнять счёт. По голевым моментам это равная игра, но небольшое преимущество у ЦСКА было», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».