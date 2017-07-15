Ребров: «Спартак» перевернул чемпионскую страницу, впереди всё с чистого листа

Голкипер «Спартака» Артём Ребров выложил свою фотографию с Суперкубком России в «Инстаграме» и поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за этот трофей.
«Думаю, после вчерашней игры за Суперкубок России, выставив это фото можно смело и с чувством выполненного долга перевернуть страницу с главой под названием «красно-белый чемпионат сезона-2016/17». Очень круто что два трофея из трёх в прошедшем сезоне наши. Безумно рад за нашу торсиду, столько лет не оставлявшую команду в разных ситуациях, поддерживавшую нас по всему миру. Болельщики наконец-то дождались, разделив с командой радость победы на лучшем стадионе страны «Открытие Арена».
Рад за руководство клуба, так много сделавшему и создававшему многие годы все условия для команды. И вот результат пришёл. Рад за команду с тренерским штабом, который смог сделать из хороших футболистов команду чемпионов. Менее чем за год перевернув мнение о себе у окружающих, а также показав, что в этой команде не просто футболисты, а настоящие мужики, которые могут вырывать игры на характере и готовы умирать на поле за ромбик, за партнёра, за команду, за клуб. Да, спартаковцы, я горд быть частью этой команды, этого клуба, но… Страница перевёрнута и впереди нас ждёт всё с чистого листа. И какое название будет у следующей главы нашей красно-белой истории зависит только от нас. Всех с окончанием сезона-2016/17 и началом сезона 2017/18. Увидимся на стадионах», — написал Ребров.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Артёма Реброва.