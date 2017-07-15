Лебедев: ошибка судьи Безбородова подарила «Спартаку» гол и победу в Суперкубке

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев выразил мнение, что арбитр встречи Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» (2:1) Владислав Безбородов допустил ошибку, не показав вторую жёлтую карточку форварду красно-белых Луису Адриано в спорном эпизоде с хавбеком «железнодорожников» Дмитрием Тарасовым.
«В таком матче, как Суперкубок, и с такими соперниками, как «Спартак» и «Локомотив», исход встречи решает один забитый мяч. Кто первым забивает, тот и победит с вероятностью 99%. Игра получилась очень напряжённой. В момент между Адриано и Тарасовым любой судья показал бы спартаковскому игроку жёлтую карточку, как и игроку «Локо». Неважно, какая это была карточка у Адриано, он обязан был показывать в этом эпизоде жёлтую. Никто бы не возмутился, если бы оба игрока получили по «горчичнику».
Получается, что решение Владислава Безбородова полностью изменило ход встречи. «Спартак» бы остался вдесятером, а Адриано не смог бы забить свой гол. Как повернулась бы игра, мы не знаем, но остаться вдесятером в таком матче – это всегда проблема. Поэтому я считаю, что такие ошибки непростительны. Они портят игру и саму атмосферу футбола. Мне кажется, судейское сообщество должно обратить внимание на этот эпизод. Получилось, что ошибка Безбородова подарила «Спартаку» гол и победу в Суперкубке. Снова возникает разговор о том, что РФПЛ нужны видеоповторы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.