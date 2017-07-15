Бубнов: игра ЦСКА в обороне — тревожный знак в преддверии Лиги чемпионов

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча первого тура РФПЛ «Анжи» — ЦСКА (1:3).
«Удивительно, как на юге России летом может лежать газон такого ужасного качества. Тяжело найти ответ на этот вопрос, и спрашивать, безусловно, нужно с персонально ответственных за подготовку поля представителей «Анжи». Не будем сейчас задним числом говорить о том, что мастеровитый ЦСКА имел бы ещё более существенное преимущество, – поле одинаковое для всех – но осадок от старта сезона в подобных условиях остался.
По ходу встречи ЦСКА, как правило, владел инициативой, превосходя соперника в сыгранности, создавал давление. Команда Александра Григоряна только собралась и сразу попала под вице-чемпиона России. „Армейцам“ посчастливилось забить быстрый гол в начале второго тайма, после чего они имели все шансы окончательно решить исход встречи в свою пользу, но на ровном месте допустили оплошность и создали себе проблемы.
Если игра в атаке на фоне плохо организованного «Анжи» у ЦСКА в целом ладилась, то в задней линии то и дело случались пожары. Несколько раз гостей спасал Игорь Акинфеев, а уже при счёте 1:2 буквально простил Адлан Кацаев. Отчасти такая нервная игра была связана с тем, что Понтус Вернблум действовал несколько выше привычной позиции в опорной зоне, за неё целиком отвечал Бибрас Натхо. После эпизода с промахом Кацаева Вернблум с Натхо поменялись местами, неразбериха в штрафной красно-синих прекратилась, а Бибрас заработал пенальти и сам же его реализовал.
Впрочем, это не единственная причина проблем ЦСКА в задней линии. Защитники нередко ошибались позиционно, не успевали перестраиваться, стоило махачкалинцам чуть взвинтить темп. Характерным в этом смысле стал эпизод с пропущенным мячом, когда Виктор Васин просто не успел вовремя среагировать на развитие эпизода.
В преддверии квалификации Лиги чемпионов – это тревожный признак. Если ещё, по большому счёту, разобранный «Анжи» доставил „армейцам“ столько трудностей, то что же будет в споре с оппонентом более высокого уровня? По той же причине не стоит переоценивать качество игры в атаке, так как оборона хозяев предстала очень сырой», — цитирует Бубнова Sportbox.