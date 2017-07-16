Шатов: как всегда, сборной России чего-то не хватило, чтобы выйти из группы

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от Кубка конфедераций — 2017.
«Сборная России сыграла на Кубке конфедераций, и сейчас нужно, чтобы все остыли. Насколько могу судить, наша национальная команда провела хороший турнир, но, как всегда, нам чего-то не хватило, чтобы выйти из группы.
Финал КК-2017 удалось посмотреть. Мне понравилась и церемония закрытия, состоявшаяся до матча, и игра. Не буду скрывать, болел за сборную Германии. Подтвердилась фраза, что в футбол играют все, а побеждают немцы. Считаю их успех заслуженным. Даже привезя второй состав, молодых ребят, они доказывают, что сегодня на голову сильнее всех остальных», — сказал Шатов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.