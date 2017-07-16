Слуцкий поблагодарил болельщиков «Халл Сити» за поддержку в дебютном матче

Российский специалист Леонид Слуцкий после поражения в дебютном матче в должности главного тренера «Халл Сити» поблагодарил болельщиков за поддержку. «Халл» в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», который выступает в третьем по силе английском дивизионе. После игры Слуцкий дал интервью пресс-службе «Халла» на английском языке.
«Для нас это непростое время. Некоторые игроки тренируются только четыре дня, некоторые — 12. У игроков разные кондиции, очень трудно играть весь матч на одном уровне. У нас было много моментов и в первом, и во втором тайме. Мы не реализовали минимум пять очевидных шансов. Но сейчас это нормально, на сегодня для нас важнее набрать форму. Надеюсь, с каждым матчем мы будем играть лучше.
Мы ещё не укомплектованы, на некоторых позициях у нас словно дыры, и я надеюсь, что в ближайшие дни в команду придут несколько новых игроков.
Болельщикам большое спасибо за поддержку. Я чувствую поддержку каждую минуту с начала работы в «Халл Сити». Это очень здорово, большое спасибо. Мы постараемся отплатить на эмоциональном уровне нашими победами в следующих матчах», — сказал Слуцкий в числе прочего.
Видео интервью Слуцкого можно посмотреть в аккаунте «Халл Сити» в YouTube.