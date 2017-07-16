«Коринтианс» сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе», Жо оформил дубль

«Коринтианс» в матче 14-го тура бразильской Серии А на домашнем поле сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась со счётом 2:2.
На гол Жонатана хозяева под конец первого тайма ответили голом бывшего форварда ЦСКА Жо. После перерыва Жо оформил дубль и вывел «Коринтианс» вперёд, но удержать победу его команда не сумела. На 82-й минуте Отавио восстановил равновесие и установил итоговый счёт матча.
После 14 туров «Коринтианс» продолжает лидировать в чемпионате Бразилии, опережая на 11 очков «Гремио», сыгравший 13 матчей. «Атлетико Паранаэнсе» с 16 очками занимает 13-ю строчку.
Жо, оформивший дубль, с девятью голами за сезон сравнялся с лидером гонки бомбардиров Жозе Энрике из «Флуминенсе».