Ташуев: Мельгарехо нужно покинуть «Спартак»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев считает, что парагвайскому полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стоит покинуть московский клуб.
«Я с ним работал в «Кубани», он был очень эффективен, много забивал, поэтому его и пригласили в «Спартак». Он в том числе и ворота красно-белых в ответственных матчах поражал.
Лоренсо тяжело конкурировать в московском клубе. У нас в «Кубани» он был лидером, через него строилась большая часть атак. Мельгарехо — очень хороший нападающий, ему нужно найти свою команду. В «Спартаке» ему приходится сложно, сейчас он исполняет роли второго плана. Я считаю, что ему нужно менять клуб. У него отличная левая нога, он умеет обыгрывать и головой здорово играет. То есть парагваец обладает хорошими качествами, но «Спартак» — не его команда. Он не справляется с конкуренцией в клубе», — цитирует Ташуева RT на русском.
В прошлом сезоне РФПЛ Мельгарехо принял участие в 21 матче (7 — в стартовом составе) и забил 2 гола. В матче за Суперкубок России с «Локомотивом» Лоренсо вышел на замену на 90-й минуте при счёте 0:0 и на 101-й минуте отметился голевой передачей на Луиса Адриано.