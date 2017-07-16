«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», Рашфорд оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, который состоялся в американском городе Карсон, со счётом 5:2 выиграл у «Лос-Анджелес Гэлакси».
Уже на 2-й минуте Маркус Рашфорд вывел англичан вперёд, а затем оформил дубль. Маруан Феллайни упрочил лидерство своей команды на 26-й минуте. а после перерыва ворота Джона Кемплина поразили также Генрих Мхитарян и Антони Марсьяль.
В концовке встречи Джованни дос Сантос забил два гола в ворота «Манчестер Юнайтед», но большего команда из Лос-Анджелеса добиться не сумела.