Д. Алвес опроверг информацию о конфликте в раздевалке «Юве» в перерыве финала ЛЧ

Экс-защитник «Ювентуса» Дани Алвес, ныне выступающий за «ПСЖ», опроверг информацию о конфликте в раздевалке туринцев в перерыве финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4).
«Чтобы вы знали: мы вместе пережили это поражение и обсуждали его до шести утра», — написал Алвес в ответ на твит с новостью о конфликте.
Ранее СМИ растиражировали слова форварда «Ювентуса» Марио Манджукича о конфликте Алвеса с защитником Леонардо Бонуччи в перерыве игры, но позже выяснилось, что Манджукич не говорил этих слов и новость является выдуманной.
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