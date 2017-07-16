Ю. Газзаев: «Ротор» — команда с лицом и почерком, они будут набирать очки

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после победы над «Ротор-Волгоград» в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги похвалил соперника. Прошедший 15 июля матч завершился со счётом 2:1 в пользу астраханской команды.
«Ротор» — команда с лицом и почерком. Даже за такое короткое время удалось сделать что-то. Нет разрывов. Команда цельная. Соперник будет набирать очки. Я уверен. Что касается наших игроков, то ответственность высока. Хочется брать очки. Приятно, что выиграли», — приводит слова Газзаева официальный сайт лиги.