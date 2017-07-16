«СКА-Хабаровск» определился со стартовым составом на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав «СКА-Хабаровск» на матч первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 с «Зенитом».
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Баляйкин, Дедечко, Лескано.
Запасные: Криворучко, Кобялко, Тишкин, Савичев, Калинский, Соромытько, Федотов.
Матч состоится в Хабаровске и станет дебютным для «СКА-Хабаровск» в высшем дивизионе российского футбола.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Начало в 11:00 мск.