Черевченко: жаль, что «Балтика» подвела болельщиков

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 2-го тура ФНЛ с «Сибирью» (0:0).
«Сегодня было два разных тайма. В первом из них нам можно было решить все вопросы, а во втором – уже «Сибири». Приятно было видеть, сколько болельщиков пришло на стадион. Жаль, что мы их подвели и не победили. Это была первая домашняя игра, у ребят была нервозность. Да и «Сибирь» хорошая, боевая команда.
Чем можно объяснить, что на выезде «Балтике» удаётся играть успешнее, чем дома? Сложно сказать, пока нам не удаётся сломать эту традицию, но когда-нибудь она прервётся. Но ещё раз хочу выразить большое спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.