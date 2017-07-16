Ловрен: Салах — идеальный футболист для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поддержал новичка мерсисайдцев Мохамеда Салаха, забившего «Уигану» (1:1) в контрольном матче.
«Уверен, что гол Салаха „Уигану“ в дебютном матче — только начало, он проявит себя ещё лучше. Нужно дать ему время. Он занимается вместе с командой считанное количество дней, поэтому с „Уиганом“ Мохамед играл фактически с чистого листа.
Думаю, Салах — идеальный футболист для нынешнего «Ливерпуля». Юрген Клопп знает, какие игроки нужны команде. Думаю, он сделал правильный выбор», — цитирует Ловрена Sportsmole.
Видео гола Салаха «Уигану» доступно в «Твиттере».