Ватцке: не получали предложений по Обамейянгу, но готовы ждать ещё пару дней

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что клуб не получал официальных предложений о трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга.
«Мы не получали никаких предложений. Мы готовы ждать ещё несколько дней, но не дольше. Конечно, в мире есть клубы, где он может заработать больше, чем в „Боруссии“, однако я был бы рад, если бы Обамейянг остался», — цитирует Ватцке Bild.
Ранее сообщалось, что Обамейянг сможет перейти в другой клуб лишь при одном условии: он должен сделать это до 26 июля. К этому сроку главный тренер «Боруссии» Петер Бош уже хочет знать, на кого он может рассчитывать в очередном сезоне. После этого габонскому футболисту уже не позволят покинуть команду.