Булавин: очень понравился Паредес — удивлён, что он уже вписался в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился впечатлениями от выездной победы питерцев над командой «СКА-Хабаровск" (2:0) в первом туре РФПЛ.
«Сегодняшний матч сравниваю с игрой «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России. Тогда по движению команды выглядели намного лучше, чем сегодня. Нужно учитывать расстояние от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Вспоминаю время, когда я играл в «Зените». Мы летели во Владивосток на игру за Кубок СССР. Испытывали очень большие трудности из-за длительного перелёта. Это сказывается на состоянии игрока. Поэтому на быстрое движение футболистов не стоило рассчитывать.
Можно было ожидать, что в первые 15 минут «СКА-Хабаровск» будет стараться при поддержке зрителей иметь преимущество. Но не считаю, что они сильно превосходили «Зенит». Команда Роберто Манчини сначала привыкала к условиям, к полю. Затем стало просматриваться превосходство «Зенита», прежде всего, в мастерстве футболистов. В начале второго тайма было видно, что сине-бело-голубые забьют. Так и получилось. «Зенит» имел полное превосходство во владении мячом, команда диктовала свои условия на поле.
Очень понравился Леандро Паредес. Он выглядел неплохо. Хорошо ведёт игру, видит поле. Удивлён, что он так быстро вписался в коллектив. Несмотря на то что он опорный полузащитник, он нацелен на ворота соперника. Это положительный фактор. Выход Далера Кузяева на поле? Забил мяч, открыл счёт. Этим всё сказано", — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.