Руни: хотим, чтобы Баркли остался в «Эвертоне», но решение он примет сам

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни рассказал, что клуб надеется сохранить полузащитника Росса Баркли, являющегося одним из лучших игроков «ирисок». Контракт 23-летнего футболиста с «Эвертоном» истекает летом 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны пока не могут.
«Учитывая способности Росса, мы все хотим, чтобы он продолжил быть частью проекта, который строится в „Эвертоне“. Он способен помочь нам стать лучше, но решение о своём будущем он примет самостоятельно», — цитирует Руни издание Daily Mail.
«Эвертон» готов выслушать предложения по Баркли