Бакайоко: «Челси» — идеальное место для игры, это самый крупный клуб Англии

Новичок «Челси» Тьемуа Бакайоко поделился ожиданиями от выступлений в составе лондонской команды.
«Я очень рад быть тут, потому что для меня это самый крупный английский клуб, я надеюсь тут многого добиться, и я очень горд. «Челси» — потрясающий клуб с потрясающей историей, это чемпион Англии.
Меня очень тепло приняли, и я поражён условиями для тренировок и оснащением. Здесь всё сделано с большим размахом, чем я видел раньше, это, по-моему, идеальное место для игры в футбол. Я ещё не был на «Бридже», но я уже с нетерпением жду, когда увижу этот знаменитый стадион.
Мы с Конте много говорили о тактике и тренировках, он уделил мне время и поговорил со мной о том, как я буду играть. Он объяснил, что мне надо быть серьёзно настроенным и готовым много трудиться.
Я знаю, что АПЛ — очень сложный чемпионат, один из самых сложных в мире. Тут много силовой борьбы, и я знаю, что тут надо сражаться, чтобы остаться в дивизионе. Я умный игрок, который может играть в силовой футбол, но может и использовать дриблинг и идти в обыгрыш.
Моя связка с Канте? Н’Голо уже всё всем доказал. Он был лучшим в прошлом сезоне АПЛ в полузащите, а это о многом говорит. Мне будет очень полезно играть с ним в паре, это поможет мне расти профессионально. Я играл с ним в одном матче за сборную Франции, так что мы хорошо знаем друг друга, и я надеюсь, в этом году мы вместе многого добьёмся.
Я хочу сыграть в максимальном количестве матчей, хочу развиваться профессионально и прогрессировать под руководством такого тренера, как Антонио Конте, а затем я хочу принять участие в чемпионате мира", — цитирует Бакайоко сайт «Челси».