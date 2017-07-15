«Челси» объявил о переходе Бакайоко

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Монако» полузащитника Тьемуа Бакайоко. 22-летний француз подписал с лондонским клубом контракт на пять лет и будет выступать под номером «14».
«Очень рад быть здесь и стать игроком этой отличной команды. Я вырос на матчах „Челси“, и подписание контракта с этим клубом стало обычным делом для меня, поскольку я люблю его. Жду с нетерпением совместной работы с нашим фантастическим тренером и партнёрами по команде», — сказал Бакайоко.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит примерно £ 35 млн (около € 40 млн). Бакайоко в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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