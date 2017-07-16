Барцальи: многие писали о конфликтах в раздевалке «Юве», но мы знаем правду

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи попрощался с партнёром по линии обороны туринцев Леонардо Бонуччи, который продолжит карьеру в «Милане».
«Мы провели фантастические годы вместе как товарищи по команде, эти годы были полны побед и великих достижений. Мы сделали друг друга лучше и нашли с Буффоном и Бонуччи такое взаимопонимание, которого прежде у меня не было ни с кем.
Странно не видеть тебя в раздевалке, той самой раздевалке, которую некоторые в последнее время пытались изобразить как полную скандалов, конфликтов и стычек между игроками. Но мы знаем правду. Удачи в твоём новом приключении, Лео", — написал Барцальи в «Инстаграме».
Ранее СМИ растиражировали слова форварда «Ювентуса» Марио Манджукича о конфликте Дани Алвеса с Леонардо Бонуччи в перерыве финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4), но позже выяснилось, что Манджукич не говорил этих слов и новость является выдуманной.