Адам Джонсон попросил перевода в другую тюрьму, заявив, что его хотят убить

Бывший полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон, который был приговорён судом к шести годам тюремного заключения за растление несовершеннолетней девушки, попросил перевода в другое учреждение, пишет The Sun.
Сообщается, что Джонсон пожаловался руководству тюрьмы, что его хотят убить. Один из заключённых рассказал англичанину о готовящемся на него покушении с помощью самодельного ножа.
Джонсон был признан виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней в марте 2016 года. Прокурор требовал для футболиста 10 лет заключения, однако суд приговорил его к шести годам.
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