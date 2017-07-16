Радимов: если бы Лескано забил «Зениту», то это был бы гол года

Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о победе сине-бело-голубых над «СКА-Хабаровск» (2:0) в первом туре РФПЛ.
«Во втором тайме зенитовцам стало легче дышать, это очевидно. Они адаптировались к разнице во времени с Хабаровском, пришли в себя после длинного перелёта, как говорится, разбегались. Ну а гол Далера Кузяева пришёлся очень кстати, он успокоил эмоции, которые были и у «СКА-Хабаровск», и у «Зенита». Кузяев действовал хладнокровно и чётко в середине поля, прилично дополнял Паредеса, не терял мячи, встречал атаки. Сорвал опасную контратаку, получил жёлтую карточку, но действовал правильно в том эпизоде. Конечно, были огрехи, но сделаем скидку на то, что это был первый матч Далера в команде. В целом это отличное приобретение, тем более учитывая, что Кузяев – воспитанник петербургского футбола.
Себастьян Дриусси только начинает адаптироваться в «Зените», это накладывает отпечаток. Но в целом он произвёл очень благоприятное впечатление: работа с мячом, приличная скорость, резкие движения — всё это впечатляет. В будущем Дриусси – ключевой игрок «Зенита».
«Зениту» не повезло играть в первом туре в Хабаровске. Потому что злую шутку сегодня вполне мог сыграть бешеный настрой соперника на дебют в Премьер-Лиге. Дальше эмоции у ребят будут спадать, и на первый план выйдет командная работа и индивидуальные качества игроков. Если брать матч в целом, то больше всего меня впечатлил удар рабоной Хуана Лескано. Если бы это был гол, это был бы гол года", — цитирует Радимова «Радио „Зенит“.
Видео удара Лескано можно посмотреть в «Твиттере».