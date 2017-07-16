«Рубин» дома проиграл «Краснодару» в первом матче после возвращения Бердыева

«Краснодар» одержал победу над «Рубином» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Рубин» провёл первую официальную игру после возвращения в клуб главного тренера Курбана Бердыева.
На 17-й минуте Рикардо Лаборде после передачи от Маурисио Перейры убежал от защитника и пробил мимо Сергея Рыжикова. Спустя менее 20 минут колумбийский футболист оформил дубль — Лаборде вошёл в штрафную, обыграл Руслана Камболова, убрал Тараса Бурлака и пробил точно в угол. На 72-й минуте «Рубин» отыграл один мяч усилиями Максима Лестьенна, однако избежать поражения казанцы не сумели.
Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.