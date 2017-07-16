Шалимов: «Краснодар» мог победить в матче с «Рубином» более убедительно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевую победу над «Рубином» (2:1) в матче 1-го тура РФПЛ.
«Голы Лаборде – это не домашние заготовки. Но у него есть конкретные и чёткие задачи: куда надо открываться, куда не надо, как играть. Молодец, что создал два момента и реализовал. Это нам очень сильно помогло победить.
Качество игры будем разбирать. Могли победить более убедительно, надо работать над этим. При таком первом тайме так неуверенно начали второй тайм, что всё могло закончиться и ничьей. Во втором тайме много ошибались, растерялись, были потери, отдали инициативу.
Хорошо, что мы начали чемпионат матчем с «Рубином» в Казани. С каждым матчем «Рубин» будет становиться всё сильнее», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».