А. Кержаков: да простят меня фанаты «Зенита», но я хотел, чтобы Лескано забил

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какой игры ждёт от сине-бело-голубых под руководством Роберто Манчини, а также прокомментировал эпизод в матче «Зенита» со «СКА-Хабаровск» (2:0), в котором форвард дальневосточной команды Хуан Лескано ударом рабоной попал в перекладину ворот Андрея Лунёва.
«При Манчини жду от «Зенита» сбалансированной игры. Надеюсь, что вернёмся к игре, которая была при Спаллетти: грамотная оборона и великолепные атаки. Хочу от «Зенита» такого же футбола, какой был при Манчини у «Манчестер Сити».
Удара Лескано рабоной? Да простят меня болельщики «Зенита», но я хотел, чтобы «Зенит» пропустил в этом моменте. Это впервые, когда я хотел, чтобы «Зенит» пропустил гол. Непросто решиться на такой удар в таком матче и в такой ситуации», — сказал Кержаков в программе «После футбола».
Видео удара Лескано можно посмотреть в «Твиттере».