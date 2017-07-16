Газинский: у «Рубина» всё впереди, Бердыев хорошо работает в своих клубах

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче первого тура РФПЛ.
«Мы забили два быстрых гола. Считаю, что мы провели первый тайм весьма неплохо. Во второй половине психологически нам было труднее. «Рубин» играл дома. Мы подсели на свою половину, и, естественно, «Рубин» смог отыграть один мяч.
Все знают Курбана Бекиевича. Он хорошо работает в своих клубах. Поэтому я думаю, что у «Рубина» всё впереди, и они смогут создать боеспособный коллектив.
Сказалось ли отсутствие Смолова? Все знают, что он наш ключевой игрок. Поэтому, безусловно, это большая потеря", — цитирует Газинского «Спорт Бизнес Online».