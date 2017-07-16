Оздоев: «Рубин» будет биться и улучшать свою игру

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поблагодарил казанских болельщиков за поддержку в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также пообещал поклонникам, что команда будет биться и улучшать свою игру.
«Спасибо всем за поддержку. Вы очень круто нас поддерживали, как всегда. А мы в свою очередь будем биться и улучшать свою игру», — написал Оздоев в своём «твиттере».
В первом матче после возвращения главного тренера Курбана Бердыева в «Рубин» казанская команда уступила «Краснодару» со счётом 1:2.
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