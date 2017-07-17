Канунников: игроки «Рубина» должны быть сильны духом и работать дальше

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение в матче 1-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«Первая игра. Долго готовились и настраивались, конечно, на иной результат. Были положительные моменты и отрицательные. Начали очень активно, но пропустили два гола. Тяжело было отыгрываться в ходе встречи, хотя моменты создавали неплохие. У меня была пара моментов. Конечно, обидно проигрывать в первом матче на своём поле. Отличная атмосфера была, как всегда, поэтому болельщикам отдельная благодарность. Команда билась до конца. Мы должны быть сильны духом и продолжать работать дальше. Есть в чём прибавлять. Разберём игру и будем двигаться дальше. Надеюсь, в следующих играх будем радовать болельщиков победами», — цитирует Канунникова официальный сайт «Рубина».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Канунников в понедельник, 17 июля, официально оформит свои отношения со «Спартаком». Как сообщил источник, приближённый к «Рубину», красно-белые собираются воспользоваться пунктом контракта игрока, согласно которому сумма отступных составляет € 1 млн.