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Болельщик «Арсенала» сдержал обещание и набил тату с изображением Ляказетта

17 июля 2017, понедельник. 01:39. Футбол

Один из болельщиков «Арсенала», когда стало известно, что клуб ведёт переговоры с «Лионом» о покупке форварда Александра Ляказетта в своём «твиттере» пообещал, что набьёт татуировку с лицом француза на своём теле, если трансфер состоится.

Когда же Ляказетт стал игроком «канониров», то пресс-служба столичного клуба не преминула напомнить фанату о данном обещании. Болельщик сделал татуировку на ягодице, впрочем Ляказетт на ней больше похож на бывшего игрока сборной Англии Даррена Бента, выступающего на данный момент за «Дерби Каунти».

Посмотреть фотографию можно также в «твиттере» болельщика «Арсенала».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Александр Ляказетт Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
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