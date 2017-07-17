Харт в понедельник пройдёт медобследование в «Вест Хэме»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт следующий сезон на правах аренды проведёт в «Вест Хэм Юнайтед». По информации ВВС Sport, клубы уже согласовали условия сделки, а 30-летнему голкиперу осталось пройти в Лондоне медицинское обследование, которое состоится в понедельник, 17 июля.
По соглашению команд, «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты Харта, а по окончании сезона «Вест Хэм» может купить игрока.
В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.