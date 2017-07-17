Калитвинцев: разговаривали с Месси — не пошёл в «Динамо», Роналду тоже

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал, насколько он доволен летней трансферной кампанией своего клуба. В межсезонье бело-голубые пополнили состав вернувшимся из аренды Алексеем Ионовым, а также Самба Соу, Вандерсоном и Тони Шуньичем.
«Наверное, ни один тренер не скажет, что он доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошёл. Роналду тоже вроде бы собирался из „Реала“ уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего.
Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона", — сказал Калитвинцев в интервью клубному телевидению.