«Ростов» объявил о расторжении контракта с полузащитником Григорьевым

«Ростов» и полузащитник Максим Григорьев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне 27-летний футболист выступал в «Оренбурге» на правах аренды, сыграв 16 матчей в Российской футбольной Премьер-Лиге.
«Мы благодарим Максима за время, которое он провёл в жёлто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.
Григорьев принадлежал «Ростову» с 2016 года. Ранее он также защищал цвета «Спартака», МИТОСа (Новочеркасск) и столичного «Локомотива».
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