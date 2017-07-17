Мирабелли: Бонуччи наравне с Рамосом является одним из лучших защитников в мире

Директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал, что трансфер Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» был самым увлекательным. Функционер отметил, что итальянец наравне с Серхио Рамосом является одним из лучших защитников в мире.
«Самый увлекательный трансфер? Бонуччи. Всё произошло мгновенно. Мы сказали – либо совершим трансфер сейчас, либо больше не будем об этом говорить. Наряду с Рамосом он является одним из лучших центральных защитников в мире. Он научился становиться победителем, Бонуччи важен во всех аспектах.
Подписать с ним контракт было непросто. Не могу найти слов, чтобы выразить чувства, которые испытываю последние нескольких дней», — сказал Мирабелли в интервью Premium Sport.