«Спартак» заинтересован в переходе Пашалича из «Челси»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в России. Заинтересованность в переходе футболиста выражает московский «Спартак», утверждает Gazzamercato.
Также на 22-летнего игрока, согласно источнику, претендуют «Лацио» и «Бетис». Контракт хорвата с синими истекает летом 2018 года, однако в клубе не рассчитывают на хавбека и не собираются предлагать ему новое соглашение.
В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.