«Краснодар» заплатил за Андрея Ивана € 3 млн

20-летний нападающий национальной сборной Румынии Андрей Иван перешёл в «Краснодар» из клуба «Университатя» (Крайова) за € 3 млн. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэл Рошу на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Футболист в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с «горожанами» личный контракт сроком на пять лет.
С 2012 года Андрей Иван вызывается в юношеские сборные Румынии разных возрастов. Отметился он и в молодёжной команде, а в ноябре 2015 года в 18-летнем возрасте дебютировал в главной команде страны. С тех пор он ещё четырежды надевал её футболку, однако забитыми мячами в первой сборной пока не отметился.
«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана