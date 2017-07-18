Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу

В Финляндии состоялся чемпионат мира по болотному футболу. Российские команды завоевали четыре золотых кубка из четырёх.
Мужская команда России, которая носила название «Петербургские озёра», стала победителем этого турнира среди профессионалов. В финале россияне обыграли «Херстин Хенкейс» со счётом 1:0. Это седьмая победа для российских команд на чемпионатах мира в соревновании профессионалов.
Команда UC Junics LLS выиграла турнир среди любителей, а в смешанном турнире победу отпраздновали «Петербургские озёра», в составе которых также выступали девушки. Российская женская команда G-Force проиграла в финале соперницам из STBF со счётом 1:2.
Видео можно посмотреть в YouTube. Внимание! Присутствует ненормативная лексика.