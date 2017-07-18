Ари: хотим реабилитироваться за катастрофу в игре с ЦСКА в прошлом сезоне

Нападающий «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от двух стартовых матчей нового сезона РФПЛ. В первом туре «железнодорожники» дома сыграют с тульским «Арсеналом» (18 июля), во втором — сразятся в дерби с ЦСКА (21 июля).
«В первом туре мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».
Безусловно, матч против ЦСКА будет очень важным и принципиальным. Игра в прошлом сезоне с красно-синими стала настоящей катастрофой для «Локо». Мы проиграли с разгромным счётом 4:0 и, конечно, хотим реабилитироваться. Но сначала нам следует сосредоточиться на первом туре, а уже потом думать об игре с ЦСКА», — приводят слова Ари «Известия».