ЦСКА подтвердил перенос матча 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на 21 июля

ЦСКА подтвердил перенос матча 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится 21 июля.
«Домашняя встреча второго тура с «Локомотивом» была перенесена в соответствии с пунктом 4 статьи 6 регламента чемпионата России в связи с участием ПФК ЦСКА в отборочном раунде Лиги чемпионов. После того как выездную игру с греческим АЕКом назначили на 25 июля, встреча с «Локомотивом» была перенесена на день раньше и состоится 21 июля в 19:30.
Приносим извинения болельщикам за возможные неудобства», — сообщается на сайте ЦСКА.
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