Румменигге считает, что Анчелотти стал работать как Хайнкес

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге провёл параллель между нынешним главным тренером команды Карло Анчелотти и её прежним наставником Юппом Хайнкесом. Последний в сезоне-2012/13 выиграл во главе команды чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Однако за год до этого команда под его руководством разочаровала.
«Карло сейчас немного производит на меня такое же впечатление, какое я получал от Хайнкеса во время второго года его работы у руля команды. Естественно, неудачи достаточно раздражали его. И тогда он изменил некоторые вещи. В случае с Анчелотти у меня также есть впечатление, что он стал строже к игрокам. Но это просто для того, чтобы сезон получился успешным», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.
Анчелотти возглавил «Баварию» перед стартом минувшего сезона. Команда под его руководством выиграла чемпионат Германии.