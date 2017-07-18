Кейлор Навас призвал игроков «Реала» к скромности

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отметил важность соответствующего подхода футболистов команды к делу. Коста-риканский футболист подчеркнул, что он и его партнёры по команде вновь горят желанием завоёвывать титулы.
«Мы должны двигаться вперёд с той же скромностью, которую демонстрировали до сих пор. У нашей команды есть предпосылки для достижения успехов, и мы будем бороться за это. Но необходима скромность и понимание того, что шаг за шагом мы будем совершенствовать нашу игру», — сказал Навас в интервью телевидению «Королевского клуба».
Видео: лучшие сейвы Кейлора Наваса в Примере в сезоне-2016/17