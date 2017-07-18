Лукаку: я пришёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы забивать голы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Реалом Солт-Лейк» (2:1). Бельгиец отметился голом, который стал для него первым в футболке манкунианского клуба.
«Очевидно, я здесь, чтобы забивать голы. Мы в «Манчестер Юнайтед» играем, чтобы побеждать. Это первое, о чём я думаю, когда выхожу на поле. Всё остальное происходит само собой.
Чувствую себя очень хорошо. Предсезонная подготовка складывается удачно. Много работаем, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону. Каждый выкладывается на 100%, чтобы завоевать место в основном составе.
Рад, что мы выиграли, но ещё есть над чем работать. Тренер хочет, чтобы мы играли в красивый футбол, надеюсь, мы сможем это делать», — сказал Лукаку в беседе с пресс-службой клуба.