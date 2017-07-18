«Байер» не отпустит голкипера Лено в «Наполи»

Леверкузенский «Байер» ни в коем случае не выставляет своего голкипера Бернда Лено на трансфер. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Руди Фёллер. В услугах футболиста, в частности, заинтересован «Наполи».
«Для нас очевидно, что Лено — голкипер номер два в Германии. „Наполи“ контактировал с нами, но мы ясно и однозначно ответили, что у них шансов нет», — приводит слова Фёллера Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Действующий контракт Лено с немецким клубом в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 23 млн. В «Байер» игрок перешёл в 2011 году из «Штутгарта» за € 7,5 млн.
По итогам последнего сезона Лено принял участие в 34 матчах и пропустил 55 голов.
Голкипер «Байера» Лено может перейти в «Наполи»